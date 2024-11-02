Местные органы власти сообщают о пожарах и перебоях в водоснабжении

Сегодня утром российская армия провела масштабную атаку беспилотниками-камикадзе «Герань-2» на объекты Вооружённых сил Украины в Киеве. В ряде районов наблюдаются перебои с водоснабжением.

Российские дроны обрушились на военные и инфраструктурные цели с нескольких направлений, включая западное. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгораниях, возникших в городе. При этом подчеркивается недостаточная эффективность работы мобильных групп и систем противовоздушной обороны, в результате чего дроны-камикадзе практически беспрепятственно атакуют объекты на территории украинской столицы, достигая запланированных целей.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в своем посте в одной из западных социальных сетей объясняет недостаточную эффективность ПВО Киева массовым переводом опытных военных специалистов в другие рода войск вооруженных сил Украины, к примеру в пехоту, на фоне серьезной нехватки личного состава.

Согласно данным украинских источников, октябрь стал рекордным месяцем по количеству запусков беспилотников «Герань-2» по объектам на территории Украины с начала конфликта. При этом приблизительно треть всех беспилотников-камикадзе, запущенных в 2024 году, была использована именно в октябре. Это фактически подтверждает увеличение производственных мощностей отечественного оборонного комплекса, который наладил серийный выпуск различных типов беспилотных систем. Регулярные атаки дронов на украинские объекты наносят значительный урон боеспособности ВСУ и истощают ресурсы ПВО украинский армии.