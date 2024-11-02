Процесс обучения будет контролироваться с помощью государственных информационных систем с аутентификацией через госуслуги

Минпросвещения разрабатывает новую версию документа, который определяет стандарты разработки учебных программ для автошкол. Как сообщает «Коммерсантъ», ключевое новшество — это официальная возможность осуществления дистанционного обучения, что будет впервые введено в данной области, если приказ будет принят.

Эксперты издания напоминают, что в условиях ковидных ограничений дистанционное обучение в автошколах применялось уже ранее. Однако, тогда схема не обеспечивала должный контроль за образовательным процессом, фактически сводившимся к запрещённой в России самоподготовке. В текущем проекте Минпросвещения предусмотрено, что процесс обучения будет контролироваться с помощью государственных информационных систем с аутентификацией через портал госуслуг. Это позволит, в частности, отслеживать как посещаемость, так и успеваемость обучающихся. Представители отрасли считают, что данное нововведение поможет сэкономить время и ресурсы автошкол.

Среди предлагаемых изменений внимания заслуживают перераспределение нагрузки в пользу практических занятий, включая увеличение обязательного времени вождения в условиях города, а также обновления в теоретической части, касающиеся правил дорожного движения, введенных за последние годы. К примеру, предусматривается внедрение электронных документов для водителей. Если приказ будет принят, он станет действительным с 1 сентября следующего года.

В апреле в России произошли изменения в процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав. К основным нововведениям можно отнести увеличение количества допустимых ошибок во время экзамена и упрощение отдельных элементов практических заданий.