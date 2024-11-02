Младшая модель будет иметь менее мощный аккумулятор и цену около 2 миллионов рублей

Компания Zeekr обновила линейку своих компактных электрических внедорожников X, выпустив новую версию, доступную в Китае. В этой модификации сохранён прежний электродвигатель, но установлен более слабый аккумулятор, что позволило снизить начальную цену модели более чем на 15 тысяч юаней — до 149 900 юаней или 2 миллиона рублей.

Самая доступная версия Zeekr X, как и предыдущая базовая модель, имеет один мотор на задней оси, обеспечивающий мощность в 272 лошадиных сил и тягу 343 Нм. Однако, вместо ранее используемой никель-марганец-кобальтовой батареи мощностью 66 кВт*ч внедорожник теперь оснащён литий-железо-фосфатной батареей на 49 кВт*ч. Это привело к значительному уменьшению эксплуатационного пробега, который теперь составляет 420 километров. Новая версия Zeekr X способна разогнаться до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Внешний вид и интерьер Zeekr X практически не изменились, за исключением добавления нового черного цвета кузова и оригинальных 18-дюймовых дисков. По информации издания CarNewsChina, новая базовая версия кроссовера должна способствовать увеличению его популярности, поскольку модель X не пользуется высоким спросом в Китае. С момента выхода электрокара на рынок весной прошлого года было продано менее 30 тысяч единиц Zeekr X.

В конце октября компания начала продажи совершенно новой модели — необычного компактвэна Mix. Этот автомобиль выделяется кузовом со сдвижными дверями без центральных стоек и интерьером, который предлагает множество вариантов трансформации. При этом его цена существенно выше, чем у Zeekr X — от 279 900 юаней.