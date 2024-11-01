Одновременно с этим, салонов китайских компаний стало больше в три раза

Общее количество дилерских центров в России преодолело отметку в 4 тысячи, из которых более 65% занимаются продажей автомобилей китайских марок. Такие данные приводит агентство «Автостат». При этом доля автоцентров, представляющих европейские бренды, сократилась почти в семь раз.

В октябре 2021 года в стране насчитывалось 3143 дилерских центра, тогда как к октябрю 2024 года их число возросло до 4040, что соответствует увеличению на 28,5%. Три года назад китайские автомобили представляли лишь 21% от общего числа автосалонов в России. Таким образом, с осени 2021 года доля торговых точек, работающих с брендами из Китая, увеличилась более чем в три раза. Российские марки также показали рост — с 13,2% до 18,4%, что можно объяснить появлением новых игроков на рынке, таких как «Москвич» или Evolute. У остальных участников рынка наблюдается снижение показателей. Доля европейских производителей уменьшилась с 27,9% до 4,2%, японских — с 21% до 5,4%, а корейских — с 12,9% до 4,4%.

В сентябре производители из Китая достигли рекордных показателей на российском рынке. В первый месяц осени им удалось продать 93 175 автомобилей. Бренд Haval стал наиболее популярным, а модель Haval Jolion заняла первое место среди транспортных средств.