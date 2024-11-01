По словам разработчиков, такой ход позволит упростить борьбу с читерами, а геймеров с Linux OS в игре не так много

Проблема читерства в Apex Legends известна с момента его релиза в начале 2019 года. Respawn столкнулась с серьезными трудностями в попытках противостоять читерам и хакерам, которые стараются испортить удовольствие от игры и подорвать соревновательную честность королевской битвы. После множества жалоб от сообщества разработчики стали активно работать над решением этой проблемы и пообещали, что в будущем будут предприняты новые шаги для её преодоления. Совсем недавно игроки узнали о новом обновлении, касающемся античит-системы.

В недавнем обновлении для разработчиков компания Respawn сообщила, что пользователи Linux на ПК и Steam Deck больше не смогут наслаждаться игрой Apex Legends. Разработчики подчеркнули, что обеспечение конкурентоспособности игры является «первостепенной задачей» в процессах принятия решений, и отказ от поддержки Linux поможет в достижении этой цели. Несмотря на то что Linux предоставлял альтернативу для запуска игры, «открытая природа» этой операционной системы оказалась значительной уязвимостью, открывая возможности для «разнообразных эксплойтов и читов».

Принимая данное решение, Respawn учла количество пользователей Linux в сравнении с общей аудиторией игры. Хотя в последние месяцы наблюдается уменьшение числа игроков в Apex Legends, доля пользователей на устройствах Linux всегда оставалась крайне небольшой.