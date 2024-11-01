Аналитики считают, что до конца года этот показатель может вырасти до 10%

С 1 октября в Российской Федерации вступили в силу новые ставки утильсбора. В течение октября средние цены на автомобили выросли в стране на 2%-5%. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные РОАД. В дилерских кругах ожидают, что стоимость автомобилей будет расти дальше, однако, считают, что изменения ключевой процентной ставки окажут более значительное влияние на рынок.

По информации источников издания среди дилеров, резких колебаний цен на автомобили пока не наблюдается. Это связано с тем, что производители и импортеры стремятся избежать внезапного роста цен. Убытки они компенсируют, например, сокращая разнообразные бонусные программы. Однако, объемы поставок автомобилей по новым тарифам утилизационного сбора на данный момент остаются низкими, поскольку у дилеров имеется определенный запас автомобилей, завезённых ранее.

В РОАД предполагают, что изменения в системе утильсбора могут спровоцировать заметный рост цен. Существует вероятность, что к концу года они вырастут на 10%, а в 2025 году тенденция продолжится. В связи с этим дилерам следует быть готовыми к замедлению объёмов продаж. На охлаждение рынка также окажет влияние высокая ключевая ставка, установленная Центральным банком, что ведёт к увеличению стоимости кредитов. По одной из версий, чтобы поддерживать спрос в таких условиях, производители могут полностью отказаться от пересмотра ценовых листов.

Агентство «Автостат» сообщило, что в октябре 12 автомобильных марок увеличили цены на свои модели. Наиболее существенно это касается брендов китайского производства. При этом повышение стоимости варьировалось от 0,2% до 9,6% в зависимости от конкретной модели.

В начале октября также подорожала Lada Vesta, стоимость которой увеличилась на сумму от 11 до 74 тысяч рублей в зависимости от комплектации. В Тольятти объяснили этот рост цен введением новых опций, а также возвращением ранее применяемых, таких как система стабилизации ESC.