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Zelikman
AMD официально представила свой новый процессор Ryzen 7 9800X3D
В компании подтвердили, что новинка появится на рынке уже 7 ноября.

  На своем YouTube-канале AMD официально представила новейший процессор Ryzen 7 9800X3D. Компания поделилась характеристиками, игровыми показателями и официальной датой выхода, которая совпадает с предыдущими утечками.

  AMD также представила дизайн кристалла Ryzen 7 9800X3D, демонстрируя процессор в разобранном виде. Все элементы интегрированы для эффективного взаимодействия. AMD Ryzen 7 9800X3D имеет 8 ядер, построенных на архитектуре Zen 5, и 16 потоков, с базовой частотой 4,7 ГГц и максимальным ускорением до 5,2 ГГц. В этом процессоре предусмотрено 104 МБ кэш-памяти, из которых 96 МБ составляют кэш L3, а остальная часть — кэш L1 и L2. CCD оснащен 32 МБ собственного кэша L3, дополнительно под CCD добавлены 64 МБ 3D-кэша, что в итоге формирует общий объем L3-кэша в 96 МБ.

  Согласно заявлениям AMD, Ryzen 9800X3D демонстрирует на 26% лучшую игровую производительность по сравнению с предыдущей моделью Ryzen 7 7800X3D. По результатам тестов в 40 играх, новый процессор обеспечивает приблизительно 8% прирост производительности относительно 7800X3D, что делает его лидером среди игровых процессоров на сегодняшний день.


  Однако, есть вероятность, что чип еще не раскрыл весь свой потенциал. Официальный старт продаж Ryzen 7 9800X3D по всему миру назначен на 7 ноября, а его цена составит 479 долларов США.

#amd #технологии #процессор #гейминг #ryzen 7 9800x3d
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AMD официально представила Ryzen 7 9800X3D за 479 долларов
AMD представила новый процессор Ryzen 7 9800X3D
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