По сравнению с моделью Tiggo 4 Pro, представленной в России ранее, новинка будет дешевле на 175 тысяч рублей.

Компания Chery объявила о ценах на свой внедорожник Tiggo 4, который является модернизированной версией модели Tiggo 4 Pro, ранее представленной на российском рынке. Новинка доступна в трех комплектациях, каждая из которых имеет 147-сильный двигатель. Базовая цена Tiggo 4 составляет 2 330 000 рублей, что на 175 тысяч меньше, чем у Tiggo 4 Pro с тем же мотором.

В стартовой комплектации Active предусмотрены полностью светодиодные фары и 17-дюймовые диски, четыре подушки безопасности, медиасистема с двумя экранами по 10,25 дюйма и шестью динамиками, кондиционер, парктроники спереди и сзади в сочетании с камерой заднего вида, а также бесключевой доступ, обогревы и круиз-контроль. Салон отделан черной экокожей.

Модель в среднем варианте Prime, стоимостью 2 450 000 рублей, будет иметь ряд дополнений, например, семь подушек безопасности и электроскладывающиеся зеркала. Система подогрева будет расширена, а передние сиденья получат электрические регулировки. Вместо стандартного кондиционера будет установлен двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка.

Самой старшей комплектацией Tiggo 4 является версия Ultra, стоимость которой составляет 2 630 000 рублей. Дополнительная цена обусловлена наличием 18-дюймовых колесных дисков, электролюка, а также черно-серой отделкой салона и комплексом систем помощи водителю. В этот набор входят адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система экстренного торможения, интеллектуальное дальнее освещение и ряд других ассистентов.

Со скидками начальную версию Tiggo 4 можно приобрести за 2 050 000 рублей. Важно отметить, что у Tiggo 4 Pro существует версия с атмосферным двигателем на 113 лошадок, цена которой без учёта акций начинается с 2 130 000 рублей. Также в российском представительстве бренда уточнили, что на новую модель распространяется расширенная гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров.