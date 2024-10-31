Совместно с Google компания разрабатывает и программное обеспечение для подобных гаджетов, работающих на базе Android

Google и Samsung на протяжении длительного времени работали над аппаратными и программными решениями, которые будут способствовать развитию технологии XR — eXtended Reality. Теперь Samsung подтвердила, что планирует выпустить устройство XR в 2025 году, одновременно анонсировав более доступный складной телефон.

Вчера в одном из отчетов стало известно, что Google внедрила категорию «XR-гарнитуры» в Play Store, что позволит устанавливать соответствующие приложения. Это явным образом указывает на то, что объявление о «Расширенной реальности» на Android не за горами. Всего через день Samsung подтвердила эти предположения.

В своём последнем докладе о доходах за третий квартал 2024 года Samsung намекнула на ряд значительных нововведений, которые она планирует представить в следующем году. Южнокорейская компания объявила, что устройство XR ожидается в 2025 году. Ранее сообщалось, что выпуск этого продукта был намечен на 2024 год, но, похоже, планы изменились.

Пока что известно немного о характеристиках устройства Samsung XR. Известно только, что оно будет основано на чипе Snapdragon для VR-продуктов и будет функционировать на версии Android, специально доработанной для виртуальной реальности с использованием гарнитур. Ожидалось, что аппаратная платформа для разработчиков станет доступна в октябре, однако этого не произошло, и вокруг проекта по-прежнему царит атмосфера тайны.