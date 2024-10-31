Компания дополнительно инвестирует $21,7 миллиона в разработку игры

Ubisoft дала комментарий по поводу причин переноса выхода Assassin's Creed Shadows. В прошлом месяце на пресс-конференции, посвящённой финансовым итогам, представителям компании задали вопрос о переносе игры и о возможности релиза нового проекта в следующем году.

Фредерик Дюге, главный финансовый руководитель компании, отметил, что Assassin's Creed Shadows уже готова, и задержка обусловлена стремлением к её совершенствованию, а не чем-то другим. Дюге вновь подчеркнул уверенность компании в том, что в первые месяцы следующего года продукт выйдет с «отличным опытом» и «высоким качеством».

«Мы хотели гарантировать, что игроки получат безупречный опыт с первого дня, и именно это стало нашей целью. Таким образом, мы уверены, что игра будет готова к середине февраля, предлагая отличный игровой опыт и высокое качество», — сказал он.

Касательно факторов, из-за которых произошла задержка, Дюге отметил, что провал игры Star Wars Outlaws оказал влияние на перенос Assassin's Creed Shadows.

«Учитывая то, что мы наблюдали в Star Wars Outlaws, нам крайне важно гарантировать безупречный игровой процесс с самого начала. Конечно, всегда существуют недоработки, но мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить оптимизацию игрового процесса с первого дня», — сказал он.

Star Wars Outlaws была выпущена в конце лета 2024 года, однако, она не смогла достичь запланированной отметки в миллион проданных копий за отведённое время, как ожидала Ubisoft. Компания сообщила о добавлении приблизительно $21,7 миллиона к расходам на разработку Assassin's Creed Shadows. В начале осени Ubisoft также объявила о решении отказаться от привычной модели Season Pass для данной игры.