Однако, источник не раскрывает, на каких настройках графики можно получить такую производительность

Проект Red Dead Redemption 2010 года от Rockstar недавно появился на ПК, и, учитывая его возраст, современные устройства не должны сталкиваться с трудностями при запуске. Например, было показано, что Видеокарта RTX 4070 справляется с игрой, обеспечивая отличную частоту кадров даже при разрешении 8K. Это также указывает на то, что Snapdragon 8 Elite способен демонстрировать впечатляющие результаты в Red Dead Redemption. Согласно новой информации, его производительность достигает 160 кадров в секунду.

Пользователь @4k_isn опубликовал на платформе X(ранее Twitter) изображение, на котором запечатлён некий флагманский смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite. На нём запущена игра, с частотой 161,7 FPS. Видеозапись игрового процесса была сделана на китайском ресурсе для видеохостинга bilibili. Важно отметить, что Red Dead Redemption не может функционировать в нативном режиме на Android, что подразумевает необходимость эмуляции. Это забирает часть производительности новейшего чипа.

Однако актуальным остаётся вопрос, какие визуальные настройки используются в Red Dead Redemption. Эти параметры остаются неизвестными, но один из пользователей на форуме предполагает, что Snapdragon 8 Elite достигает этой частоты кадров при разрешении 720p, что не является выдающимся результатом.

Тем не менее, стоит вспомнить, что раньше чипсеты смартфонов не могли поддерживать AAA-игры, как оригинальные версии, так и через эмуляцию, и Snapdragon 8 Elite служит ярким примером того, как далеко шагнула индустрия полупроводников. Также следует учитывать, что Red Dead Redemption — это игра, выпущенная 14 лет назад. Не должно быть удивительным, что процессор хорошо с ней справляется.