Проект Red Dead Redemption 2010 года от Rockstar недавно появился на ПК, и, учитывая его возраст, современные устройства не должны сталкиваться с трудностями при запуске. Например, было показано, что Видеокарта RTX 4070 справляется с игрой, обеспечивая отличную частоту кадров даже при разрешении 8K. Это также указывает на то, что Snapdragon 8 Elite способен демонстрировать впечатляющие результаты в Red Dead Redemption. Согласно новой информации, его производительность достигает 160 кадров в секунду.
Пользователь @4k_isn опубликовал на платформе X(ранее Twitter) изображение, на котором запечатлён некий флагманский смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite. На нём запущена игра, с частотой 161,7 FPS. Видеозапись игрового процесса была сделана на китайском ресурсе для видеохостинга bilibili. Важно отметить, что Red Dead Redemption не может функционировать в нативном режиме на Android, что подразумевает необходимость эмуляции. Это забирает часть производительности новейшего чипа.
Однако актуальным остаётся вопрос, какие визуальные настройки используются в Red Dead Redemption. Эти параметры остаются неизвестными, но один из пользователей на форуме предполагает, что Snapdragon 8 Elite достигает этой частоты кадров при разрешении 720p, что не является выдающимся результатом.
Тем не менее, стоит вспомнить, что раньше чипсеты смартфонов не могли поддерживать AAA-игры, как оригинальные версии, так и через эмуляцию, и Snapdragon 8 Elite служит ярким примером того, как далеко шагнула индустрия полупроводников. Также следует учитывать, что Red Dead Redemption — это игра, выпущенная 14 лет назад. Не должно быть удивительным, что процессор хорошо с ней справляется.