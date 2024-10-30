По словам представителей компании, прибыль в третьем квартале снизилась на 42%

Концерн Volkswagen опубликовал финансовый отчёт, в котором сообщается, что прибыль VW в третьем квартале снизилась на 42%, что является самым крупным падением показателей за последние три года, начиная с июня 2020-го. Финансовый директор VW Group Арно Антлитц отметил, что результаты компании подчеркивают необходимость скорейшего введения мер по уменьшению затрат.

В то время как общая маржа концерна за девять месяцев 2024 года составила 6,5%, в сегменте легковых автомобилей этот показатель упал до 2%. Общее число продаж сократилось с 6,8 миллиона автомобилей в 2023 году до 6,5 миллиона, при этом в третьем квартале концерну удалось реализовать 2,176 миллиона машин. Наибольшее сокращение наблюдается на стратегически важном для VW рынке Китая, где за этот период доля продаж снизилась на 15%, а за весь 2024 год — на 12%.

На фоне текущей ситуации в VW Group полагают, что итоги года не будут столь катастрофичными. Прогнозируется, что продажи упадут с 9,24 миллиона автомобилей в прошлом году до 9 миллионов, а выручка составит около 320 миллиардов евро по сравнению с 322,3 миллиарда в 2023 году. В этом должен помочь рост интереса к автомобилям в обеих Америках и положительное восприятие новых моделей на рынке. В компании отметили, что в Западной Европе за третий квартал потенциальные покупатели подали на 27% больше заказов на новинки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководство концерна связывает ухудшение финансовых показателей с необходимостью проведения структурных изменений. Ранее сообщалось о планах Volkswagen закрыть три завода в Германии, что приведет к увольнениям тысяч работников и снижению заработной платы. Рабочие концерна намерены организовать общенациональную забастовку в ответ на данные меры.