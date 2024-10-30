Модель концерна Changan стартует в России в начале следующего года.

Электрокроссовер Avatr 11, производимый концерном Changan, должен поступить в продажу в России в начале следующего года. Для данной модели предусмотрены два типа привода и два варианта аккумуляторов, сообщает портал «Китайские автомобили». Он же опубликовал фото экземпляра, который успешно прошёл необходимый краш-тест для сертификации.

Размеры Avatr 11 составляют 4880 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1601 мм в высоту, с колесной базой 2975 мм. В зависимости от комплектации, вес электромобиля составляет от 2500 до 2535 кг. Существенной особенностью версии для российского рынка является то, что вместо зарядного разъема китайского стандарта GB/T на официальных моделях Avatr для России будет установлена CCS Combo.

На версии с задним приводом установлен один электродвигатель мощностью 313 лошадиных сил. В полноприводной модификации добавляется еще один мотор спереди, в результате чего общая мощность достигает 571 л.с. Аккумуляторная батарея от CATL имеет ёмкость 90,4 или 116,8 кВт*ч, что обеспечивает запас хода от 575 до 625 километров.

Модель Avatr 11 будет доступна в России с салоном на четыре или пять человек и на колесах размером 21 и 22 дюйма. В комплекте предусмотрены, среди прочего, доводчики для всех боковых дверей, электропривод для изменения положения рулевой колонки и множество систем безопасности.

По предварительным слухам, выход на рынок планируется на начало 2025 года. В данный момент компания занимается поиском дилеров по России. Информация о ценах и комплектации пока не разглашена. В Китае стоимость Avatr 11 начинается от 300,8 тысячи юаней, что соответствует 4,1 миллиона рублей.