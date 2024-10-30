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Zelikman
Прототип Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг
Он стал самым быстрым четырёхдверным автомобилем, который когда-либо проезжал круг на Нордшляйфе

  28 октября 2024 года автомобиль показал время в 6 минут 46,874 секунды, тем самым побив предыдущее достижение Porsche Taycan Turbo GT. Это свидетельствует о прогрессе Xiaomi в сфере электромобилей, особенно после успешного дебюта модели SU7.

  Попытка установить рекорд на SU7 Ultra столкнулась с несколькими сложностями из-за неблагоприятных погодных условий, что вынудило перенести финальную попытку на 28 октября. С мощностью в 1548 лошадиных сил и тремя электродвигателями, SU7 Ultra был специально создан для достижения впечатляющих показателей. Он разгоняется с нуля до 100 км/ч за 1,97 секунды и развивает максимальную скорость в 350 км/ч. Этот автомобиль укомплектован передовыми технологиями, включая углеродно-керамические тормоза и сложную систему охлаждения, что позволяет ему выдерживать экстремальные условия на трассах, таких как Нюрбургринг.

  Хотя SU7 Ultra на данный момент представляет собой прототип, компания Xiaomi планирует запустить его серийную версию в начале 2025 года. Серийный вариант, скорее всего, сохранит большинство характеристик, сделавших прототип выдающимся, но может отказаться от некоторых дорогих материалов, таких как углеродное волокно, чтобы сохранить приемлемый уровень затрат. На сегодняшний день SU7 Ultra был официально представлен в Китае, с начальной ценой 114 000 долларов. Выход Xiaomi на рынок автомобилей с модельным рядом SU7, который включает версии Standard, Pro и Max, был встречен довольно положительно. По имеющимся данным, в октябре 2024 года компания реализовала 20 000 единиц SU7.

#xiaomi #технологии #автомобили #транспорт #рекорд #su7 ultra
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