Розничная стоимость нового камня в Европе находится в районе 600 долларов

Это первый процессор, который ожидается в линейке Ryzen 9000X3D. До его официального релиза осталось чуть больше недели, но уже сейчас его можно найти у различных продавцов, как стало видно в последние дни.

Процессор на короткое время появился на сайте французского магазина PC21, однако, страница была быстро удалена. В сети уже появились скриншоты с каталога сайта. На них цена Ryzen 7 9800X3D представлена в 556,27 евро или 463,56 евро без учета НДС.

Из-за налога на добавленную стоимость в европейских странах цена на аппаратное обеспечение почти на 20% выше, и кажется, что ранние объявления имеют немного завышенные цены. Кроме того, процессор также упоминался на сайте Inida, который является розничным ресурсом в Литве. В данном случае цена указана 557,31 евро с НДС.

Без учета налога цена должна быть примерно 460 евро. Цены на новый процессор значительно превышают те, что были указаны в предыдущих листингах, где модель стоимость ниже 500 долларов. Вероятно, Ryzen 7 9800X3D всё же не превысит отметку в 500 долларов, однако, в Европе цена будет на минимум 20% выше из-за налоговых сборов.

AMD Ryzen 7 9800X3D построен на базе архитектуры Zen 5, обладая 8 ядрами и 16 потоками, с тактовой частотой 4,7/5,2 ГГц. Большая часть его характеристик и производительности уже стала известна благодаря утечкам. Этот процессор станет заменой 7800X3D, отвечая требованиям геймеров-энтузиастов.

Как считают эксперты, с учетом скромной игровой производительности процессоров Intel Core Ultra 200S, AMD будет легко привлечь внимание геймеров, если предложить разумную цену. Ожидается, что Ryzen 7 9800X3D будет представлен 7 ноября.