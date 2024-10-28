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Zelikman
Российская армия сумела закрепиться в населённом пункте Ясная Поляна
От неё подразделения должны будут выйти к населённому пункту Константинополь и перерезать последнюю артерию снабжения гарнизона ВСУ в Курахово

  Российские вооружённые силы продолжают добиваться успехов на востоке от Великой Новосёлки. Согласно последним сообщениям, украинская армия утратила контроль над посёлком Шахтёрское и, отступив в Ясную Поляну, теперь уже должна покидать и этот населённый пункт.

  Свежие отчёты с линии соприкосновения утверждают, что передовые части российской армии успешно вошли и укрепились в Ясной Поляне, расширяя восточный фланг рядом с Великой Новосёлкой.

  Тем самым российские войсковые части приближаются к трассе H15, которая связывает Запорожье с Курахово. Если удастся продолжить успешное наступление в Ясной Поляне и на севере от неё, российская армия сможет достичь Константинополя — крупного посёлка, откуда уходит дорога на Покровск. Это приведёт к блокировке крайней значимой автодороги, по которой осуществляется подвоз боеприпасов, оружия и резервов в Курахово.

  В настоящий момент ключевым вопросом остаётся ситуация с Курахово. Взятие под контроль этого населённого пункта поможет российским войскам выровнять линию соприкосновения и существенно вытеснить Вооруженные силы Украины от Донецка. Российские подразделения уже начинают окружать Курахово с трёх сторон. Обстановка в городе для украинских частей продолжает ухудшаться.

#сво #армия #бои #наступление #курахово
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