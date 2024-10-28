Согласно актуальным данным, новинка может конкурировать в производительности с Ryzen 9 9950X и intel core i7 14700K

AMD Ryzen 7 9800X3D поступит в продажу менее чем через две недели. Однако в сети уже сейчас имеются результаты тестирования в различных приложениях, демонстрирующие его производительность. Результаты актуального испытания в Geekbench показывают, насколько далеко ушли процессоры X3D в плане эффективности.

Для тестирования использовалась материнская плата ROG Crosshair X870E Hero с активированным PBO, что позволило увеличить тактовую частоту до 5,27 ГГц. В однопоточных тестах процессор продемонстрировал 3339 баллов, а в многопоточных — 18658 баллов, что на 25% больше, чем у предшественника Ryzen 7800X3D. Ранее процессор был протестирован и показал 3305 баллов в однопоточных и 18221 балл в многопоточных тестах. Несмотря на то что результаты тестирования в Geekbench варьируются, можно заметить, что большинство показателей Ryzen 7 7800X3D находятся в диапазоне 2600-2800 для одноядерной производительности и 15000-16000 для многоядерных тестов.

В данный момент доступны три тестовых результата для Ryzen 9800X3D, и можно предположить, что с увеличением числа записей его оценки будут улучшаться. На текущий момент процессор демонстрирует сопоставимые результаты с высокопроизводительными моделями Intel Core i7 и i9 из серии Raptor Lake Refresh в одноядерных тестах.

Согласно спецификациям на Geekbench, базовая частота процессора составляет 4,7 ГГц, а частота Boost достигает 5,27 ГГц. Возможно, тактовая частота Boost превышает 5,2 ГГц благодаря активации PBO. Стоит напомнить, что не так давно энтузиастам удалось разогнать Ryzen 9800X3D до более чем 5,6 ГГц, что не сегодня является рекордом для данной модели.