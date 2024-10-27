Эти данные опровергают информацию о выходе мобильных графических процессоров RTX 5080 Ti

В ближайшие месяцы графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell будут представлены как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Ранее в утечках появилась информация, что NVIDIA разрабатывает не менее шести моделей мобильных графических процессоров в новой серии. Эти новинки будут иметь полностью обновлённую архитектуру и, что особенно важно, совершенно новый тип памяти – GDDR7.

Хотя точные конфигурации ядер до сих пор не известны, за пределами полных спецификаций графических процессоров теперь доступны PCI-идентификаторы для этих моделей, которые отображают каждую из существующих версий. Один GPU может иметь несколько SKU, что обуславливает наличие нескольких идентификаторов PCI для этих компонентов. Специалистам из PCI ID Repository удалось расшифровать эти идентификаторы для каждой модели GPU.

10de:2941 (артикул GB100 ~ GB200) 10de:2980 (RTX 5090 Desktop?) 10de:29c0 (RTX 5090 Desktop?) 10de:2c18 (RTX 5090 Max-Q / Мобильный) 10de:2c19 (RTX 5080 Max-Q / Мобильный) 10de:2c2c (RTX 5080 Max-Q / Мобильный) 10de:2c58 (RTX 5090 Max-Q / Мобильный) 10de:2c59 (RTX 5080 Max-Q / Мобильный) 10de:2d18 (RTX 5070 Max-Q / Мобильный) 10de:2d19 (RTX 5060 Max-Q / Мобильный) 10de:2d58 (RTX 5070 Max-Q / Мобильный) 10de:2d59 (RTX 5060 Max-Q / Мобильный) 10de:2d98 (RTX 5050 Max-Q / Мобильный) 10de:2dd8 (RTX 5050 Max-Q / Мобильный) 10de:2f18 (RTX 5070 Ti Max-Q / Мобильный) 10de:2f58 (RTX 5070 Ti Max-Q / Мобильный)

Как видно, в линейке мобильных NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell будут представлены варинты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5060 и RTX 5050. Ранее появлялись слухи о существовании RTX 5080 Ti для ноутбуков, однако, в данном списке она отсутствует. Модель 5070 Ti будет предложена с 12 ГБ видеопамяти, в то время как RTX 5080 и 5090 получат 16 ГБ, а все более бюджетные модели предполагается оснастить 8 ГБ памяти.

Любопытно, что также появляется информация об идентификаторе PCI GPU GB102. На данный момент известно лишь о наличии одной модели, которая будет иметь этот чип — видеокарте GeForce RTX 5090.