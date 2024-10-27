Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Специалистам из PCI ID Repository удалось расшифровать идентификаторы для видеокарт RTX 50 Blackwell
Эти данные опровергают информацию о выходе мобильных графических процессоров RTX 5080 Ti

  В ближайшие месяцы графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell будут представлены как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Ранее в утечках появилась информация, что NVIDIA разрабатывает не менее шести моделей мобильных графических процессоров в новой серии. Эти новинки будут иметь полностью обновлённую архитектуру и, что особенно важно, совершенно новый тип памяти – GDDR7.

  Хотя точные конфигурации ядер до сих пор не известны, за пределами полных спецификаций графических процессоров теперь доступны PCI-идентификаторы для этих моделей, которые отображают каждую из существующих версий. Один GPU может иметь несколько SKU, что обуславливает наличие нескольких идентификаторов PCI для этих компонентов. Специалистам из PCI ID Repository удалось расшифровать эти идентификаторы для каждой модели GPU.

  1. 10de:2941 (артикул GB100 ~ GB200)
  2. 10de:2980 (RTX 5090 Desktop?)
  3. 10de:29c0 (RTX 5090 Desktop?)
  4. 10de:2c18 (RTX 5090 Max-Q / Мобильный)
  5. 10de:2c19 (RTX 5080 Max-Q / Мобильный)
  6. 10de:2c2c (RTX 5080 Max-Q / Мобильный)
  7. 10de:2c58 (RTX 5090 Max-Q / Мобильный)
  8. 10de:2c59 (RTX 5080 Max-Q / Мобильный)
  9. 10de:2d18 (RTX 5070 Max-Q / Мобильный)
  10. 10de:2d19 (RTX 5060 Max-Q / Мобильный)
  11. 10de:2d58 (RTX 5070 Max-Q / Мобильный)
  12. 10de:2d59 (RTX 5060 Max-Q / Мобильный)
  13. 10de:2d98 (RTX 5050 Max-Q / Мобильный)
  14. 10de:2dd8 (RTX 5050 Max-Q / Мобильный)
  15. 10de:2f18 (RTX 5070 Ti Max-Q / Мобильный)
  16. 10de:2f58 (RTX 5070 Ti Max-Q / Мобильный)

  Как видно, в линейке мобильных NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell будут представлены варинты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5060 и RTX 5050. Ранее появлялись слухи о существовании RTX 5080 Ti для ноутбуков, однако, в данном списке она отсутствует. Модель 5070 Ti будет предложена с 12 ГБ видеопамяти, в то время как RTX 5080 и 5090 получат 16 ГБ, а все более бюджетные модели предполагается оснастить 8 ГБ памяти.

  Любопытно, что также появляется информация об идентификаторе PCI GPU GB102. На данный момент известно лишь о наличии одной модели, которая будет иметь этот чип — видеокарте GeForce RTX 5090.

#nvidia #видеокарты #blackwell #rtx 5000
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
6
В Амазонке найден затерянный португальский город, скрывавшийся 250 лет
1
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
5
Инженер Google заявил, что графические процессоры в дата центрах имеют очень короткий срок службы
5
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
OpenAI к декабрю готовит запуск новой модели ИИ в 100 раз мощнее GPT-4
+
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
+
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
1
Honor может первой представить флагман с камерами 50+50+50+200 Мп
+
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
Samsung Galaxy S24 взломали на соревновании среди белых хакеров «Pwn2Own Ireland 2024»
+
Google хочет, чтобы все телефоны на базе Android имели 7 лет обновлений
3
The Wall Street Journal: Илон Маск поддерживает связи с Путиным
+
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
+
Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.0 с переработанным интерфейсом и удобным доступом к Youtube
+
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
+
TNI: Мужчины призывного возраста покидают Украину, а в ВСУ увеличиваются случаи дезертирства
1

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
132
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
6
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
35
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
10
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
8
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
3
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
16
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3

Сейчас обсуждают

Александр Борисов
13:09
Адский разгон нам п**зда
The Wall Street Journal: Илон Маск поддерживает связи с Путиным
Андрей Стыценков
13:06
Бегают на геймпаде, потому что там автоаим, который спасает в упоре. Прикинь! Посмотри на топовых стримеров по Warzone
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Алексей Козлов
13:03
Они попытались в энергоэффективность ))
Однопоточная производительность разогнанного Core Ultra 5 245K оказалась на уровне Core i5-13600K
Eppius
13:03
Пусть гонит. Там фортификаций нет поэтому их проще всех утилизировать.
Зеленский продолжает гнать резервы в Курскую область
Эдуард Кузнецов
13:03
Басня "Мыши и кактус") Мораль сей басни такова, что только не сожрешь, когда пустая голова.
MACHENIKE представила свой новый мини-ПК на базе Intel Core Ultra 200V — Creator 14
Eppius
12:58
Мы не будем с ними соревноваться у кого самолетиков больше. Просто каждой из этих стран по ядерному батону во весь рот приготовим. Так оно и дешевле и эффективнее.
Финляндия купит у США ракеты AARGM-ER для борьбы с ситемами ПВО, а также истребители F-35A
Белый Орёл
12:56
Психиатры в дурке по тебе соскучились, видать у тебя осенние обострение
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
nonses84
12:53
Отказаться на время, пока всех хохлов обучат войне и накачать Украину новым оружием?
Кандидат в Вице-президенты США Дэвид Вэнс призвал Украину отказаться от части территорий ради мира
Vorvort
12:50
Австрийский премьер - министр ездит на общественном транспорте, а обеды привозит с собой в контейнерах из дома. Такие же условия должны быть для российских чиновников.
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
nonses84
12:48
Угу, скоро там будет очередной переворот с революцией, проплаченной пендосами. Но я надеюсь правительство Грузии не повторит ошибок Януковича...
Оппозиция Грузии не признаёт итоги парламентских выборов и переходит в бессрочный протест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем