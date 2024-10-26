Автомобиль получил 1000 лошадиных сил, улучшенную аэродинамику ряд других улучшений

Немецкое ателье Brabus вновь представило свое творение из серии Rocket. На этот раз был протюнингован Mercedes-AMG SL в кузове 63 S E Performance. Спортивный автомобиль подвергся значительным изменениям: новый кузов, усиленная силовая установка, доработанная подвеска и обновленный интерьер стали главными функциями этого проекта. Уточняется, что такие трехдверные автомобили будут производиться по индивидуальным заказам, а стоимость пока не раскрыта.

Весь кузов Brabus Rocket GTS выполнен из незакрашенного углеродного волокна, который дополнен аэродинамическими элементами, также сделанными из этого материала. Сообщается, что широкий обвес обеспечивает отличную стабильность на скорости более 300 км/ч, что было подтверждено тестами в аэродинамической трубе. Кроме того, автомобиль получил кованые колёсные диски различного размера с уникальным дизайном Monoblock P Platinum Edition, карбоновые аэродинамические детали и титановую выпускную систему с четырьмя выхлопными трубами.

Силовой агрегат на этой «Ракете» не является полностью новым: ранее Brabus уже использовал его для лифтбека Rocket 1000, который основан на пятидверной модели Mercedes-AMG GT 63 S. В сравнении с заводским AMG SL, тюнеры увеличили общую мощность с 816 лошадиных сил и 1420 Нм до 1000 лошадей и 1820 Нм соответственно. Однако, как и в случае с лифтбеком, максимальный крутящий момент для клиентских Rocket GTS будет ограничен на уровне 1620 Нм, чтобы сохранить ресурс девятиступенчатой автоматической коробки передач.

Увеличение мощности достигнуто благодаря турбомотору, объем которого был увеличен с четырех до 4,5 литра; она теперь развивает 796 лошадей и 1050 Нм, без ограничений — 1250 Нм. Электродвигатель на задней оси, мощностью 204 лошадки, остался без изменений, как и батарея на 6,1 киловатт-часа. Brabus Rocket GTS разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, вторую сотню достигает за 9,5 секунды, а третью — за 23,6 секунды. Максимальная скорость составляет 317 км/ч.

Салон модели оформлен вручную, с использованием карбона и серой кожи, дополнен эмблемами, на которых указаны названия ателье и самой модели. В комплект с автомобилем можно заказать набор сумок, которые идеально подходят для нового багажника, объем которого тюнеры не раскрыли.