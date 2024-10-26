Устройство имеет на борту Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и поддерживает до трёх мониторов одновременно

Производители мини-ПК теперь интегрируют процессоры Intel Core Ultra 200V серии «Lunar Lake» в свои последние устройства. Компания MACHENIKE представила свою новейшую модель Creator 14 с чипом 258V. Данные чипы были анонсированы в прошлом месяце и теперь внедряются в разные модели ноутбуков, доступных для покупки.

Ожидается, что платформа Lunar Lake также будет конкурентоспособной в сегментах мини-ПК и игровых портативных компьютеров, где Intel ранее уступала позиции соперникам, таким как AMD. Последняя долгое время доминировала в этом сегменте. Теперь с приходом Lunar Lake ситуация может измениться.

На недавнем мероприятии Intel в Китае компания MACHENIKE представила новый мини-ПК Creator, выполненный в 0,7-литровом корпусе и оснащенный процессором Intel Core Ultra 7 258V. Устройство отличается компактными размерами и богатым выбором портов, включая два USB Type-A и один порт Type-C на передней панели, 2,5-гигабитной Ethernet-сетевой картой и поддержкой подключения до трех мониторов.

Что касается характеристик, процессор Intel Core Ultra 7 258V включает в себя 8 ядер, организованных по схеме 4+4 (четыре ядра Lion Cove P и четыре ядра Skymont E). Его базовая тактовая частота составляет 2,2 ГГц, а максимальная частота Boost достигает 4,8 ГГц, в то время как кэш-память составляет 12 МБ. Базовый TDP равен 17 Вт, а пиковая мощность в турборежиме — 37 Вт. Встроенный графический процессор представляет собой часть Arc 140V с 8 ядрами Xe2 и рабочей частотой 1,95 ГГц. Чип комплектуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, обеспечивающей скорость до 8533 МТ/с.

На текущий момент компании ASUS и Khadas представили свои мини-ПК на основе процессоров Intel Core Ultra 200V, такие как NUC 14 Pro AI и Mind MasterKit. Эти мини-компьютеры будут ориентированы на сегмент искусственного интеллекта с максимальными показателями AI TOP до 115.