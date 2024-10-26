Согласно источникам, Тель-Авив заранее предупредил Тегеран о готовящемся ударе

Тегеран сообщил Тель-Авиву через посредника, что не собирается реагировать на нападение со стороны Израиля, произошедшее минувшей ночью, согласно информации Sky News Arabia. Ранее стало известно, что Израиль также уведомил Иран о намеченном нападении через третьи страны.

Военные специалисты рассматривают такую стратегию как разновидность «испорченного телефона». Обе стороны смогли сохранить свое достоинство, наглядно продемонстрировав, что обладают возможностями для удара и ответного действия.

Считать, что конфронтация на Ближнем Востоке завершилась, было бы ошибочно. Тем не менее, можно сказать, что наиболее напряжённый этап, кажется, пройден. Теперь Иран и Израиль смогут сосредоточиться на решении актуальных задач. Для Израиля ключевым является полное уничтожение «Хезболлы», тогда как Иран, конечно, будет стремиться предотвратить это.

Стоит напомнить, что ситуация в регионе резко ухудшилась 1 октября, когда Иран атаковал Израиль ракетами средней дальности, что в Тегеране было обозначено как месть за убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В ответ Тель-Авив объявил о планах нанести ответный удар по Ирану, по таким целям, как ядерные объекты Исламской Республики и её нефтяная инфраструктура.

В условиях давления со стороны Вашингтона Израиль вынужден был отказаться от своих первоначальных планов. Вместо этого страна сосредоточила свои усилия на ограниченных ударах по определенным военным объектам в Иране и нескольким целям в Сирии.