На китайский рынок приходится более 10% от всех заказов производителя чипов

Основатель компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Моррис Чанг, заявил, что в ближайшее время организация столкнется с «наиболее серьезными» вызовами в обеспечении дальнейшего роста, так как США ограничивают поставки самых современных чипов в Китай.

«TSMC теперь действительно является территорией, которую стремятся контролировать все крупные державы. Концепция свободной торговли полупроводниками, особенно передовыми, больше не актуальна. В таких условиях наша задача состоит в том, как продолжить развитие», — отметил Чанг на корпоративном событии в Синьчжу в субботу, развивая идею, которую он впервые озвучил в 2019 году.

TSMC, производитель чипов для таких компаний, как Apple Inc. и Nvidia Corp. , отвечает за 99% мирового производства ускорителей ИИ. Прогнозируется, что в этом году компания достигнет рекордного уровня выручки благодаря растущему спросу на искусственный интеллект, а стоимость ее акций почти утроилась с конца 2022 года после выхода OpenAI ChatGPT.

Однако тайваньская компания сталкивается с ограничениями в производстве самых современных полупроводников для ИИ, направленных на китайских клиентов. Это происходит потому, что США стремятся сократить доступ Китая к высокотехнологичным чипам и оборудованию. На долю Китая по-прежнему приходится свыше 10% доходов TSMC.

До 2020 года китайская технологическая компания Huawei Technologies Co. оставалась клиентом TSMC, и в какой-то момент тайваньский производитель получал примерно 20% своих продаж из Китая. Однако, в сентябре 2020 года TSMC прекратила поставки продукции Huawei после того, как США ввели запрет на бизнес для всех чиповых производителей, использующих даже незначительное количество американских технологий, без согласования с Вашингтоном.