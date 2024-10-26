Также под контроль армии России перешло 90% города Селидово

Бойцы 110-й бригады Вооруженных сил России завершили операцию по взятию посёлка Александрополь в Кураховском районе Донецкой Народной Республике. В центре теперь реет российский флаг. Военные аналитики уже указывают на то, что позиции украинских сил на данном участке линии боевого соприкосновения фактически рухнули.

Однако, взятие под контроль Александрополя не стало единственным успехом российских сил за минувшие дни. Российская армия почти полностью контролирует территорию Селидово и вместе с этим осуществляет штурм города Горняк, где также зафиксированы значительные достижения.

Военные аналитики подчёркивают, что российские силы добились успеха благодаря применению ранее опробованной тактики обхода с флангов. Силы украинской армии, которые пытались сопротивляться на данном участке боевого столкновения, были вынуждены покинуть крупные населенные пункты из-за угрозы окружения. Однако, подавляющее большинство маршрутов отступления находится под огнём российских артиллеристов.

Сейчас не вызывает сомнений, что уже скоро Горняк и Селидово будут полностью освобождены от Вооруженных сил Украины. В связи с этим военные эксперты начинают предсказывать дальнейшее наступление Вооруженных сил Российской Федерации в сторону Покровска, а возможно, и до Днепра и Запорожья.