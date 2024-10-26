Устройство совместимо с любыми гаджетами длиной от 100 до 170 мм и имеет эффект Холла.

Это джойстики и триггеры, работающие по принципу эффекта Холла. Это означает, что джойстики данного контроллера почти не подвержены дрейфу. Еще одной характеристикой 8BitDo является его цена. Контроллер стоит всего 50 долларов. Для сравнения, Backbone One обойдется в 100 долларов и пользуется большой популярностью, а Razer Kishi V2 Pro стоит 78 долларов, в то время как Razer Kishi Ultra обойдется в 150 долларов.

8BitDo имеет возможность занять свою нишу на рынке, предлагая полноразмерный или почти полноразмерный мобильный контроллер с множеством функций по более доступной цене.

Компания 8BitDo утверждает, что их контроллер совместим с почти любым смартфоном. Это стало возможным благодаря Bluetooth-соединению, так как отсутствует возможность подключения напрямую через USB-C. Также контроллер имеет возможность регулировки корпуса, что позволяет адаптироваться к большим устройствам. Однако, есть некоторые ограничения: контроллер поддерживает телефоны длиной от 100 до 170 мм. Если смартфон или планшет укладывается в эти размеры, можно без проблем его использовать.

Кроме того, Ultimate Mobile Gaming Controller предлагает множество дополнительных функций. В нем предусмотрены две профессиональные задние кнопки, чувствительные бамперы и крестовина, кнопка Турбо и кнопка макросов, а также совместимость с программным обеспечением 8BitDo Ultimate. С помощью этого ПО пользователи могут переназначать кнопки и настраивать различные параметры. Также предусмотрена возможность создания и редактирования профилей. Поскольку устройство работает на основе Bluetooth, оно оснащено аккумулятором, которого хватает на 15 часов, а его зарядка занимает 1,5 часа.