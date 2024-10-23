Разработчики, которые должны были создать сиквел Prince of Persia, будут привлечены к данному проекту

В настоящее время осуществляется разработка ремейка Rayman, и, по последним данным, бывшие члены только что расформированной группы разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown трудятся над этой игрой в сотрудничестве с ее создателем Мишелем Анселем.

Согласно информации от Insider Gaming, данный ремейк, обозначаемый в компании как Project Steambot, создается в основном командой из Ubisoft Milan, студии, ответственной за множество успешных проектов, среди которых серия Mario + Rabbids. В разработке участвуют также участники распущенной студии Ubisoft в Монпелье, которая занималась последними частями Rayman — Rayman Origins и Rayman Legends. Кроме того, Мишель Ансель выступает в качестве консультанта по проекту. Тем не менее, его присутствие вызывает настороженность среди разработчиков из-за его токсичного стиля руководства, который стал очевиден в 2020 году, после остановки работ над Beyond Good & Evil 2.

Поскольку Ubisoft пока не подтвердила, что ремейк Rayman находится в производстве, следует с осторожностью относиться к информации, которую сегодня представило Insider Gaming. Тем не менее, этот источник зарекомендовал себя как надежный в прошлом, поэтому вероятность возвращения этой классической серии платформеров в будущем достаточно высока.

Расформирование команды Ubisoft Montpellier, безусловно, вызывает разочарование, особенно учитывая, что Prince of Persia: The Lost Crown — одна из самых ярких игр в своём жанре за последние годы.