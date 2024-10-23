Данные модули будут поддерживать разгон до 8800 МТ/с с таймингами CL 44-56-56-134 при напряжении 1,45 В

Biwin предложит выдающиеся частоты для компьютеров на базе Intel и AMD прямо из коробки. Модель Opal DW100 будет поддерживать Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что обеспечит широкие возможности настройки памяти.

Эта оперативная память DDR5 сможет гарантировать отличную скорость работы изначально, что идеально подходит для игр, ресурсоемкой работы и профессиональных программ. Opal DW100 представляет собой UDIMM (Unbuffered DIMM), использующий чипы Hynix A и Hynix M, что способствует высокой эффективности. Модули могут функционировать на скоростях, не менее 8000 MT/с, с последними процессорами Intel и AMD, такими как Arrow Lake и Zen 5 соответственно.

UDIMM DDR5 имеет некоторые отличия от CUDIMM, которые получили большую популярность благодаря использованию ECC (кода исправления ошибок) для защиты данных. Тем не менее, UDIMM все еще широко применяется в настольных компьютерах и ноутбуках благодаря своей доступности и отличной производительности прямо из упаковки. С новыми платформами Intel и AMD, которые поддерживают более 8000 МТ/с, Biwin подготавливает свою свежую продукцию для массового пользователя.

При корректной настройке таймингов CL память может функционировать на 8800 МТ/с для материнских плат Intel Z890 и 8400 МТ/с для плат AMD X870. Данная скорость достигается при CL 44-56-56-134 при напряжении 1,45 В для первой цифры, и при CL 40-52-52-126 также при 1,45 В для второй, что способствует уменьшению задержек и увеличению скорости передачи данных.

Модель памяти Opal DW100 UDIMM DDR5 применяет 10-слойную плату, что позволяет минимизировать электромагнитные помехи и системный шум, улучшая при этом качество сигнала, что способствует увеличению скорости. Она обеспечивает стабильность электропитания и уменьшает его колебания, что делает ее отличным вариантом для разгона.

Модель памяти Biwin Opal DW100 UDIMM DDR5 будет представлена в чёрных и белых исполнениях и начнет свою реализацию ближе к концу текущего года по привлекательным ценам.