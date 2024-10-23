Сообщается о прилётах в Ивано-Франковской, Харьковской, Киевской, Винницкой и Одесской областях

Минувшей ночью российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ, расположенным в тылу. Множество ударов было осуществлено по целям в различных регионах Украины.

Согласно полученной информации, ракеты и БПЛА достигли Ивано-Франковской области, где был поражен военный аэродром, используемый украинскими войсками. Не остались без внимания и объекты на территории Харьковской области, по которым и раньше наносились удары.

Менее чем через день после перерыва возобновились удары по целям в Киевской области с использованием дронов-камикадзе «Герань-2». Помимо этого, российские вооружённые силы задействовали дроны-обманки, которые значительно нагружают украинскую систему противовоздушной обороны, открывая путь для реальных средств огневого поражения. В ночное время украинская сторона сообщала о беспилотниках в районах Борисполя и Белой Церкви.

Примерно в час ночи по московскому времени удары были зафиксированы в районах Винницкой и Одесской областей. Под ударами оказались склады ВСУ. Местные источники утверждают, что, помимо дронов, в операции использовалась как минимум одна ракета, запущенная с воздуха. В Одесской области воздушная тревога была снята около 2:30 ночи

«Дроны двигались через район Южного - Коблево в сторону Доброслава - Березовки», — сообщают украинские ресурсы.