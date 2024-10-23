Данная модель в скором времени будет представлена на российском рынке, однако, информация о стоимости автомобиля пока не приводится

Российское представительство FAW поделилось первыми сведениями о характеристиках нового кроссовера Bestune T90, который дебютирует на российском рынке. Ожидается, что этот внедорожник будет оборудован обширным набором систем помощи водителю, дополненных современным оборудованием, и передовой мультимедийной системой.

В систему активных помощников для FAW Bestune T90 войдут новые радиолокационные устройства миллиметрового диапазона, которые улучшают распознавание объектов и повышают уровень активной безопасности. В числе предлагаемых опций будет адаптивный круиз-контроль, система помощи при поддержании полосы движения, умный дальний свет, функции предупреждения о возможном столкновении и распознавания дорожных знаков, а также система помощи при парковке. Кроме того, T90 будет оснащен шестью подушками безопасности для повышения защиты пассажиров.

Медиа-система кроссовера будет оснащена двумя экранами с диагоналями 9,6 и 12,6 дюйма — один для панели приборов и другой для центрального дисплея. Также в системе предусмотрены камеры кругового обзора, которые имеют режим «прозрачного капота». Пока что не были раскрыт срок начала его продаж.

В середине октября компания представила обновленную версию лифтбека B70, специально для российского рынка. Эта пятидверная модель теперь предлагает более мощные двигатели и более широкий выбор опций.