«Поколению рвачей не понять, что люди просто хотят читать книги, не переводя их на язык денег. Пусть люди читают, хорошо и много, больше нам ничего не требуется». Stiver.

Основатель библиотеки «Флибуста» Stiver скончался в Германии. Несколько недель назад ему был поставлен диагноз — глиобластома, агрессивная форма рака мозга. Перед уходом из жизни он сообщил, что финансирование серверов библиотеки обеспечено на несколько месяцев вперёд, однако, не уточнил когда именно ресурс будет закрыт. «Флибуста» предоставляет доступ к сотням тысяч книг совершенно бесплатно.

Этот проект, ставший легендой, известен большому количеству русскоговорящих пользователей по всему миру, как обширная, тщательно организованная и совершенно бесплатная коллекция книг, многие из которых трудно найти в открытом доступе.

В конце сентября 2024 года Стивер написал, что, вероятно, ему осталось жить всего несколько недель. К сожалению, его предсказание оказалось верным, несмотря на существование случаев успешного выздоровления от глиобластомы в мире.

Однако, согласно информации с Флибусты, Stiver не стал дожидаться смерти от данного недуга... Stiver скончался в Германии 20 октября 2024 года.