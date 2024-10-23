Игра не сумела оправдать надежд компании в плане продаж

Prince of Persia: The Lost Crown оказался одним из ранних успехов Ubisoft в 2024 году, или, по крайней мере, так это выглядело. Эта игра стала первой крупной релизной игрой в этом году и была встречена положительными отзывами.

Однако, судя по всему, продажи оказались ниже ожидаемого уровня, особенно по сравнению с прогнозами Ubisoft перед выходом. Согласно YouTuber Gautoz, который общался с разными сотрудниками офиса в Монпелье, продолжение игры не планируется, а команда, работавшая над Prince of Persia: The Lost Crown, фактически распущена.

Это может огорчить преданных фанатов, так как данная игра была одной из немногих критических побед Ubisoft в последнее время. Особенно на фоне череды провалов компании, которые она пережила в последние годы. Теперь же компания полностью сосредоточена на улучшении своих продаж, даже решив отложить выход Assassin's Creed Shadows, запланированный на ноябрь 2024 года, чтобы не подвергать риску свою ключевую франшизу.

Они также отказались от модели Season Pass, отменили ранний доступ и решили вернуться в Steam, предприняв три беспрецедентных шага в интересах покупателей.