Старт продаж в Китае намечен на 23 октября текущего года

В ассортименте китайских электромобилей Zeekr появился новый компактный минивэн Mix, который стал вторым представителем данного типа после модели 009. Первые демонстрационные версии уже появились у дилеров несколько дней назад, а массовое производство было запущено 21 октября. Ожидается, что продажи в Китае стартуют 23 числа.

Zeekr Mix был впервые представлен весной на Пекинском автосалоне и стал серийной версией концепта M-Vision, показанного два года назад. Однако, серийный вариант не такой инновационный: его стиль больше соответствует другим новинкам бренда, таким как седан 007 и кроссовер 7X. В частности, передняя панель компактвэна оборудована интерактивной светодиодной панелью Zeekr Stargate, которая может отображать разную информацию. При этом Mix стал первой моделью, использующей новую платформу SEA-M, которая является последней версией архитектуры Sustainable Experience Architecture от Geely. Эта платформа создана с фокусом на максимизацию пространства и уровня безопасности.





Согласно данным сертификации от китайского министерства промышленности, размеры Zeekr Mix составляют 4668x1995x1775 мм, при этом колёсная база достигает 3008 мм. Этот автомобиль ориентирован на семейные нужды, поэтому для удобного входа и выхода он оборудован тремя раздвижными дверями, а распашная створка предусмотрена лишь для водителя. Салон представляет собой строго двухрядную компоновку, причем передние кресла имеют возможность поворота на 270 градусов, а центральный подлокотник, который сдвигается вперед и назад, можно легко преобразовать в столик.

Zeekr Mix работает на базе единственного электромотора мощностью 422 лошадиные силы, который приводит в движение задние колёса. Энергия поступает от батареи ёмкостью 77 кВт*ч, чего должно быть достаточно для пробега в 556 километров по циклу CLTC с полным зарядом. В будущем, возможно, линейка модификаций будет расширена, что уже было реализовано в случае с Zeekr 009.