В настоящий момент компании находятся в условиях ожесточенной конкурентной борьбы на рынке HBM-памяти

Несмотря на сообщения о том, что Samsung сокращает число руководителей в своем полупроводниковом подразделении с целью улучшения финансовых результатов, The Elec утверждает, что моральный дух внутри компании достиг рекордно низких уровней. Конкурирующая компания SK Hynix переиграла Samsung, став поставщиком для NVIDIA, получившим важного клиента для своей памяти HBM. Она необходима для массового производства графических процессоров в сфере искусственного интеллекта. В последнем отчете отмечается, что SK Hynix разместила объявления о поиске трёх опытных инженеров по травлению.

Интересным стало то, что около 200 инженеров из Samsung решили подать заявки на эту должность, что подчеркивает наличие у них необходимых квалификаций. Также в отчете указывается, что такое количество сотрудников, претендующих на одну и ту же позицию, является крайне необычным, что свидетельствует о стремлении этих людей найти новые возможности для карьерного роста. Даже инженеры с ограниченным опытом активно стремятся устроиться в SK Hynix, где открыт набор специалистов с меньше чем пятилетним стажем.

В прошлом месяце прошло заседание совета с участием руководителей и сотрудников компании Samsung. Во время встречи один из участников задал вопрос о том, как можно удержать текущие таланты. Ли Чон Бэ, занимающий пост главы подразделения памяти компании, не дал много обнадеживающих новостей и сказал командам, что им предстоит много работать, чтобы убедить коллег не покидать компанию. Что касается вознаграждения, то Samsung предлагает своим работникам повышенную зарплату с учетом бонусов. Однако, это не удерживает специалистов компании от поиска вакансий у конкурентов.