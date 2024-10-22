Согласно законопроекту, появится возможность заполнять извещение об аварии через сайты и приложения страховых компаний

Правительство России представило на рассмотрение Государственной думы законопроект, который позволяет расширить возможности оформления дорожно-транспортных происшествий по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, и уменьшить объем бумажной документации. Как сообщает «Интерфакс», в рамках этого проекта предлагается возможность заполнять извещение об аварии через сайты и приложения страховых компаний. Российский союз автостраховщиков уже поддержал эту инициативу.

На данный момент оформить дорожно-транспортное происшествие в онлайн-формате можно через портал госуслуг, используя шаблон, утвержденный Центральным банком Российской Федерации. Новый законопроект предполагает увеличение числа доступных платформ, включая официальные сайты и мобильные приложения страховых компаний, а также системы профессиональных объединений страховщиков. Для доступа к ним пользователям будет предложено использовать ЕСИА.

В Российском союзе страховщиков отметили, что страховщики заинтересованы в принятии данного законопроекта, так как он поспособствует развитию электронных услуг в страховании и упростит взаимодействие пользователей с механизмом страхования.

В начале октября стало известно о планах по запуску эксперимента, который позволит выявлять водителей, не имеющих полиса ОСАГО, с помощью дорожных камер. Эксперимент начнётся 1 марта следующего года, и на первоначальном этапе механизм будет работать в тестовом режиме: водителей не будут штрафовать, а лишь предупреждать.