Речь идёт о моделях Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT





AMD уже более семи лет работает с платформой AM4, продолжая не только производство ранее выпущенных процессоров AM4, но и добавляя новые модели в линейку Zen 3. В последней линейке представлены процессоры XT, такие как Ryzen 5800XT и Ryzen 5900XT, а также чипы X3D, например, Ryzen 5700X3D и Ryzen 5800X3D. Теперь AMD вновь анонсировала три новых процессора.

По информации от @momomo_us, компания представит APU и три стандартных CPU. Это Ryzen 3 5300G для начального уровня с интегрированной графикой, а также Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT. Это не просто слухи, так как поддержка двух из этих процессоров уже включена в материнские платы на базе чипов X570 и B550 от нескольких производителей.

ASUS и MSI добавили Ryzen 5 5600T и XT в свои списки совместимых процессоров для чипсетов X570 и B550. Ryzen 5 5600XT отсутствует в списке поддержки MSI, в то время как ASUS поддерживает оба процессора. Gigabyte и ASRock пока не обновили списки совместимости, но это может произойти в ближайшее время. Чипсеты предыдущих серий, таких как 300 и 400, не получили обновлений, но ожидается, что они будут полностью совместимы, поскольку поддерживают Ryzen 5800XT и 5900XT.

Процессор AMD Ryzen 5 5600T оснащён 6 ядрами и 12 потоками, с начальной тактовой частотой 3,5 ГГц и 32 МБ кеш-памяти L3. В свою очередь, Ryzen 5 5600XT будет иметь улучшенную базовую частоту в 3,8 ГГц, сохранив тот же объем кеша L3 и уровень тепловой мощности (TDP) в 65 Вт. Спецификации Ryzen 3 5300G пока неизвестны, но ожидается, что это будет 4-ядерный процессор с графикой Radeon Vega.





Ryzen 5 5600T прошёл тестирование на Geekbench 6.3.0 с материнской платой Gigabyte X570 AORUS PRO. Этот процессор демонстрирует базовую частоту 3,5 ГГц и турбочастоту до 4547 МГц (почти 4,6 ГГц).

Результаты тестов составили 2132 балла в однопоточном режиме и 9182 в многопоточном, что сопоставимо с Ryzen 5600X, но последний имеет более высокую базовую частоту в 3,7 ГГц. 5600XT, в свою очередь, будет на 100 МГц производительнее и станет самым быстрым в линейке AM4. Официальной информации о ценах и сроках появления новых процессоров пока нет, но они ожидаются до конца 2024 года.