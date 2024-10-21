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Zelikman
Snapdragon 8 Elite продемонстрировал более 3 миллионов баллов в Antutu
В сети появились результаты тестов смартфона Realme GT7 Pro, имеющего на борту данный чип

  Snapdragon 8 Elite будет одним из самых выдающихся чипов в истории Qualcomm. Ранее сделанные утечки о Snapdragon 8 Gen 4 уже намекали на это, а проведенные тесты подтвердили ожидания. В последние недели несколько устройств с этим чипом продемонстрировали свою производительность в Geekbench. Теперь Realme GT7 Pro, использующий Snapdragon 8 Elite, прошел тестирование в Antutu и показал значительные улучшения.

  Результаты тестов Realme GT7 Pro в Antutu превзошли показатели iPhone 16 Pro (Apple A18 Pro). Важно учитывать, что тесты Antutu для Android и iOS применяют разные API, поэтому их нельзя напрямую сравнивать. Тем не менее, эти результаты можно использовать в качестве ориентира, сопоставив их с показателями Antutu предыдущих поколений устройств.

Источник изображения SmartPrix

  Snapdragon 8 Elite продемонстрировал впечатляющие 3 025 991 балл в Antutu. Это существенно превосходит производительность нынешнего Snapdragon 8 Gen 3, который показывает около 2,1 миллиона баллов в лучших тестах Antutu. Такие результаты подтверждаются и другими тестовыми платформами. Например, в Geekbench чип получил 3260 и 10 051 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

  Интересно, что результаты тестирования на Geekbench для устройств под управлением Android и iOS показывают схожие показатели. Чип Apple A18 Pro демонстрирует около 3182 и 7872 баллов в одноядерных и многоядерных категориях соответственно. В бенчмарке GFXBench, который фокусируется на графической производительности, процессор Snapdragon 8 Elite достигает 125 и 166 кадров в секунду в тестах DreamWorks Wild Life. Таким образом, данный SoC готов к успеху в технологическом секторе, как только станет доступным для пользователей.

  По слухам о новом флагманском мобильном чипе от Qualcomm, он будет построен на архитектуре с 2+6 ядрами. Чип будет представлен в двух версиях, отличающихся по тактовой частоте двух самых мощных ядер. Тактовая частота «обычной» модели составит 4,09 ГГц, тогда как версия «Pro» будет иметь частоту 4,32 ГГц. Остальные шесть ядер в обеих конфигурациях будут работать на частоте 2,78 ГГц.

#смартфоны #qualcomm #процессор #realme gt7 pro #snapdragon 8 elite
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VRoman
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Там либо бешеный прирост за счёт новой архитектуры, либо 5080 будет как ты и назвал 4080 v2.0
По данным инсайдера, опубликованное на днях видео с тестированием RTX 5090 является фейком
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