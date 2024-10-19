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Zelikman
Производитель дронов DJI подаёт в суд на Министерство обороны США
Американские власти признали компанию, как угрозу национальной безопасности США, и внесли её в чёрный список. Это привело к существенным финансовым убыткам DJI

  Власти Соединенных Штатов, похоже, приняли решение, касающееся включения китайских компаний в черный список с подозрением на угрозу национальной безопасности. Известный производитель дронов DJI оказался в этом перечне и теперь считается связанной с китайской армией организацией. Реакция компании на действия американского правительства была негативной, она подала иск против Министерства обороны США за ошибочное внесение в список.

  DJI контролирует более половины рынка коммерческих дронов в Штатах и даже опубликовала пост в блоге, заявив, что не собирает данные, которые могли бы передаваться китайским военным. Также было подчеркнуто, что операторы должны давать согласие на использование своих данных. Однако, как сообщает Reuters, это не остановило Министерство обороны от включения DJI в список. Компания утверждает, что понесла значительные финансовые убытки из-за этого неаккуратного обозначения.

  В результате решения Минобороны США, которое DJI считает «незаконным и ошибочным», компания потеряла бизнес-контракты, была названной угрозой национальной безопасности и ей запретили заключать соглашения с рядом федеральных агентств. Американские и иностранные клиенты разорвали контракты с DJI и не намерены заключать новые, что негативно сказалось на её репутации и привело к падению доходов.

  DJI сообщает, что подала иск после более чем 16 месяцев игнорирования со стороны Министерства обороны США, добавив, что у них не было иного выбора, как искать защиту в федеральном суде. Правительство США быстро принимает меры, чтобы ограничить участие различных китайских компаний в коммерческой деятельности с Соединёнными Штатами, полагая, что продолжение этих связей может укрепить военную мощь Китая. 

  В мае производитель LiDAR Hesai инициировал судебное разбирательство, оспаривая своё включение в список китайских военных компаний от Пентагона. В то время как Министерство обороны США исключило Hesai из этого перечня, оно заявило, что планирует вернуть компанию в него, поскольку она представляет риск для национальной безопасности.

#сша #китай #санкции #дроны #dji
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