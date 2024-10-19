Предлагается ввести специальные водительские удостоверения для управления данные средствами передвижения

Представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, Департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы разработали ряд новых мер для регулирования области электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Установлено, что управлять такими устройствами смогут лица с 16 лет, будут введены водительские удостоверения, а также существенно ограничат зоны, где разрешено перемещение, сообщает издание «Известия».

Если предложения будут утверждены, то граждане смогут садиться за руль электросамокатов с того же возраста, который установлен для вождения мопедов и мотоциклов. Вопросы о том, какая программа обучения будет использоваться для новой категории и каким станет экзамен, пока не раскрыты. Более того, рассматривается возможность введения запрета на передвижение СИМ по дорогам общего пользования и тротуарам.

В Минтрансе пояснили, что принятые меры являются ответом на «общественный запрос как от пешеходов, стремящихся ограничить передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, так и от водителей, желающих исключить их движение по дорогам». Анализ аварийных ситуаций подтвердил необходимость повышения минимального возраста водителей СИМ с 14 до 16 лет.

Кроме того, Минтранс ранее предложил ввести новую систему регистрации для транспортных средств, которая будет направлена на средства индивидуальной мобильности. По нововведению, владельцы самокатов и электровелосипедов должны будут получать номера и проходить авторизацию в системе перед каждой поездкой.