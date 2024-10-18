Компанию подозревают в тесном сотрудничестве с китайским техногигантом Huawei

Конкретно, это расследование направлено на то, чтобы выяснить, производила ли TSMC процессоры для систем искусственного интеллекта или смартфонов для Huawei. Если это подтвердится, то данный факт будет квалифицирован как серьезное нарушение экспортного законодательства США.

Как многим известно, Huawei уже долгое время испытывает трудности в США. С 2020 года компания столкнулась с множеством санкций, включая запрет на закупку полупроводников, созданных с использованием американских технологий, что было оправдано соображениями национальной безопасности.

Кроме того, Huawei лишилась возможности применять американские технологии для производства своих чипов без специального разрешения от Министерства торговли. В недавнем интервью TSMC заявила, что не участвует в производстве чипов для Huawei. TSMC быстро отреагировала на начатое расследование, подчеркнув, что компания строго соблюдает все юридические и регуляторные требования. Также TSMC сделала акцент на вопросах экспортного контроля.

«Если у нас возникнет мнение о наличии потенциальных проблем, мы немедленно предпримем меры для обеспечения соблюдения норм, включая проведение необходимых расследований и своевременное взаимодействие с соответствующими сторонами, такими как клиенты и регулирующие органы, при необходимости», — заявили в компании.

Акции TSMC сегодня достигли исторического максимума после того, как были опубликованы данные о доходах за третий квартал, которые превзошли ожидания. Это привело к увеличению рыночной капитализации TSMC до около 874 миллиардов долларов, что является наивысшим уровнем среди азиатских компаний.

Пока сложно сказать, как будет развиваться расследование далее. Компания Huawei достигла определённых успехов в сотрудничестве с SMIC, и у США, похоже, есть свои сомнения, что здесь обошлось без TSMC.