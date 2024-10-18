Компания не смогла найти ему применение после отказа от производства кроссоверов Q8 e-tron

Компания Audi готовится закрыть свое производство в Брюсселе, сообщает Automotive News, ссылаясь на свои источники. Производитель планирует прекратить выпуск недоступных на рынке кроссоверов Q8 e-tron, и найти новое применение для завода не удалось.

О намерении остановить производство Audi Q8 e-tron было официально объявлено в июле. Тогда возникали ожидания, что завод в Брюсселе можно будет модернизировать, несмотря на логистические трудности из-за его расположения близко к центру города. Рассматривались и другие варианты, чтобы сохранить производство на месте.

В настоящее время известно, что компания получила 26 заявок от потенциальных инвесторов. Однако, как заявил один из руководителей, Герд Уокер, ни одна из предложенных концепций не была признана жизнеспособной. В руководстве VW Group в итоге решили, что не имеет смысла адаптировать завод для производства другой модели или искать иные варианты его использования.

Согласно информации издания, бельгийская фабрика, вероятнее всего, станет первым заводом концерна Volkswagen, который будет закрыт, что приведет к увольнению примерно трех тысяч работников. Вместе с тем существует вероятность продажи предприятия, возможно, китайскому концерну, поскольку компании из Китая активно ищут возможности для инвестиций в производственные мощности в Европе на фоне роста таможенных тарифов.

В ноябре будут представлены первичные результаты совместной работы Audi с китайским производителем SAIC в новых условиях. Это партнерство рассчитывает на разработку и запуск в продажу трех моделей электромобилей. Первый из проектов появится в виде концепта, но впоследствии станет серийным и поступит в продажу во второй половине следующего года.