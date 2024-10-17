Новое решение сможет обеспечить большую емкость VRAM и скорость до 42,5 Гбит/с.

Samsung стал одним из первых производителей памяти, который в прошлом году анонсировал следующую версию памяти GDDR7. Изначально компания указала на скорость до 32 Гбит/с и объемы 16 Гбит (2 ГБ). Как недавно сообщалось, первая партия GDDR7, вероятно, будет иметь скорость в диапазоне от 28 до 32 Гбит/с, но похоже, что Samsung уже работает над более быстрой и вместительной памятью. Решения компании должны достичь скорости до 37 Гбит/с, и, похоже, Samsung устанавливает новые стандарты производительности для всего сектора.

В сегодняшнем пресс-релизе Samsung объявляет о разработке первой в индустрии 24-гигабитной GDDR7 DRAM, которая использует 10-нм процесс 5-го поколения, обеспечивая увеличение плотности ячеек до 50% при сохранении габаритов, аналогичных GDDR6. Кроме того, GDDR7 от Samsung будет оснащена механизмом управления тактовой частотой и конструкцией с двумя VDD, что позволит улучшить энергоэффективность более чем на 30%.

С 24 Гб DRAM графические процессоры смогут использовать 3 Гб памяти, что больше, чем 2 Гб, доступные при 16 Гб DRAM. Это обеспечит значительное увеличение объема памяти. 128-битный графический процессор сможет поддерживать до 12 Гб VRAM, 256-битный — до 24 Гб VRAM, 384-битный — до 36 Гб VRAM, а 512-битный — до 48 Гб VRAM.

Кроме того, Samsung заявила о повышении скорости памяти GDDR7 благодаря использованию технологии сигнализации PAM3. Ожидается, что она обеспечит прирост на 25% по сравнению с действующей памятью GDDR6. В некоторых продуктах скорость может достигать 42,5 Гбит/с, что в 2,36 раза превышает показатели модулей GDDR6 с параметром 18 Гбит/с.

Также стоит отметить, что Samsung представила более быструю версию памяти GDDR6, названную GDDR6W, которая должна была удвоить ширину канала до 64 бит и предложить улучшенную плотность еще в 2022 году, однако, на данный момент нет её потребительских реализаций.