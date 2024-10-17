Часть из них уже доступна для бета-тестеров, но неизвестно, когда они станут доступны для пользователей сервисов

Adobe — одна из ведущих компаний в области разработки и редактирования мультимедийного контента. Недавно организация объявила о своих планах внедрить собственные решения на основе искусственного интеллекта для соответствия требованиям рынка и предоставления инновационных возможностей. В рамках этого проекта Adobe запустила бета-версию пакета для генерации видео под названием Firefly, чтобы составить конкуренцию таким продуктам, как Movie Gen и другим аналогам. В ходе последней MAX Creativity Conference Adobe представила краткий обзор ряда будущих инструментов редактирования, основанных на ИИ, включая новинку для генерации звуковых эффектов.

На сегодняшний день компания разрабатывает девять новых функций на базе ИИ, предназначенных для помощи создателям в реализации их творческих замыслов. Эти инструменты будут интегрированы в такие программы, как Photoshop и Premiere Pro. В настоящее время точная дата их запуска для широкой аудитории еще не определена.

На первом месте стоит Project Perfect Blend для PS — инструмент, который обеспечивает более высокое качество при смешивании изображений. Он акцентирует внимание на точной обработке теней, что приводит к более реалистичным результатам. Project Clean Machine — это функция, предназначенная для устранения надоедливых бликов на изображениях. Она также эффективно справляется с удалением объектов, при этом сохраняя естественный вид изображения.





Project In Motion — это еще одна из перспективных функций Adobe, основанная на искусственном интеллекте. Данный инструмент способен преобразовывать анимацию в соответствии с вашими указаниями, что позволяет превращать существующие проекты в нечто новое и уникальное. В свою очередь, Project Know-How представляет собой инструмент, который находит и распознает источник конкретного файла, что особенно полезно для задач по проверке подлинности контента.

Кроме того, существует Project Turntable — полезная функция, позволяющая вращать 2D-векторную графику в 3D в любом нужном направлении. Эта опция использует возможности генеративного ИИ для корректного заполнения пустых пространств при вращении файла.

Adobe также представит инструмент для генерации звука на базе ИИ, получивший название Project Super Sonic. Этот функционал будет способен создавать звуки на основе заданных пользователем подсказок. Даже можно будет кликнуть на элемент изображения, чтобы функция проанализировала его и сгенерировала соответствующий эффект.





Кроме того, Adobe работает над интеграцией своего набора креативных инструментов с Microsoft Copilot через Project Scenic. Этот инструмент будет генерировать полные 3D-сцены в ответ на предложения. Пользователи получат возможность тщательно настраивать 3D-сцену, включая инструкции по камере и объектам. Также предусмотрен инструмент под названием Project Remix A Lot, который позволит использовать несколько проектов для создания нового. Затем можно будет приступить к редактированию итогов.

Наконец, Adobe разрабатывает Project Hi-Fi — инструмент для создания эскизов на основе искусственного интеллекта. Как подразумевает название, Project Hi-Fi даст возможность преобразовать наброски или рисунки в высококачественные произведения искусства. Этот инструмент может значительно сэкономить время при реализации творческих идей.