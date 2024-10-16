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Zelikman
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Викторовка
Также сообщается о выдавливании украинских формирований из большей части села Старая Сорочина

  Из Курской области приходитят данные о том, что российские войска существенно уменьшили ширину так называемого «бутылочного горлышка» на запад от Новоивановки. Стоит напомнить, что всего несколько дней назад ширина этого коридора между силами российской армии, находящимися на севере территории Курской области и на юге, составляла примерно 6 км. На данный момент ситуация для украинских формирований значительно ухудшилась благодаря действиям армии России.

  Также сообщается об освобождении населенного пункта Викторовка, что располагается юго-западнее Малой Локни в Суджанском районе. В то же время, украинские силы были вытеснены с большей части территории поселка Старая Сорочина, которое находится рядом с упомянутой Малой Локной на северо-западе. Поступила информация о продвижении российских войск юго-восточнее села Леонидовка.

  При таком развитии ситуации ширина «бутылочного горлышка», образованного российскими войсками в Суджанском районе Курской области, уменьшилась до чуть более двух километров. Поэтому украинские войска, «выжимая» из себя последние силы, прилагает усилия, чтобы избежать полного крушения в этом районе. В противном случае это повлечёт за собой полное окружение группировки Вооруженных сил Украины к северу от Новоивановки.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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