Уже скоро Saber Interactive и Focus Home Interactive выпустят масштабное обновление

Сегодня Saber Interactive и Focus Home Interactive представили первую дорожную карту после выхода Warhammer 40K Space Marine 2. В первую очередь, совсем скоро появится первое значительное обновление, которое добавит новую сложность для совместного PvE-режима. Кроме того, вводится новая PvE-операция под названием Termination. В ней игрокам предстоит столкнуться с Биотитаном Иерофантом, самой серьезной угрозой, которую рой тиранидов скрывал до сих пор. Арсенал будет расширен благодаря добавлению пистолета Neo-Volkite.

Позже в этом году владельцы Season Pass смогут получить новый косметический контент, вдохновленный главой «Темные ангелы». Это включает в себя уникальные скины для оружия — Авто-болта, плазменного пистолета, винтовки и силового меча, а также полную броню для класса «Бастион», новый щит и множество других косметических предметов.

В предстоящих сезонах будут добавлены новые совместные задания в PvE-режиме, разнообразные обновления для PvP, включая новый игровой режим и новые арены. Появятся новые враги, такие как тираниды и «Тысяча Сынов», а также новое оружие, режим Орды и дополнительные косметические предметы для Космических Десантников, доступные для владельцев Золотого и Ультра-изданий в рамках сезонного абонемента.

Стоит напомнить, что игра Warhammer 40 000 Space Marine 2 реализовалась в количестве двух миллионов копий всего за двадцать четыре часа после выхода. По данным европейских продаж, она заняла второе место среди новых игр на континенте в этом году, уступив лишь Helldivers 2.