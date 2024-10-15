Для удара применялись две ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»

Российские Вооруженные Силы осуществили точечный ракетный удар по позиции дивизиона противокорабельных ракет РК-360МЦ «Нептун», расположенного в районе Тузлы в Одесской области. Об этом информирует ряд военных Telegram-каналов.

Согласно полученным данным, сегодня около 10 часов утра российские войска выпустили две ракеты ОТРК «Искандер-М» по целям, находившимся в районе Тузлы. В момент атаки на позициях были размещены мобильный командный пункт, две пусковые установки и машина для транспортировки и заряжания ракет. Дивизион находился в состоянии готовности для начала ракетных пусков по целям, связанным с российскими военными объектами.

После атаки двух ракет «Искандер-М» мобильный командный пункт был полностью разрушен, а две пусковые системы получили существенные повреждения, что делает их дальнейшую эксплуатацию невозможной без капитального восстановления. Как сообщают источники, размещение ПКР «Нептун» в районе Тузлы позволяло Военно-морским силам Украины контролировать обширную часть берега и акватории Черного моря.

Отмечается, что этот удар подчеркивает высокую степень точности разведывательной информации и эффективную координацию действий Вооруженных сил России. Ранее уже сообщалось о том, что в Одессе и Одесской области наблюдается значительное сопротивление.