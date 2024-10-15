По словам инсайдера, следующие модели получат чипы A19 и A19 Pro, которые будут основаны на улучшенной 3-нм технологии

Согласно новым данным, в серии iPhone 17 будет использован 3-нм процесс TSMC. При этом ожидается, что Apple выберет новый вариант N3P, что означает, что процессоры A19 и A19 Pro не будут переведены на 2-нм техпроцесс в следующем году. Что касается 2026 года, когда, согласно слухам, ожидается выход iPhone 18, новые чипы под названиями A20 и A20 Pro будут внедрять новейшую литографию и новшества в упаковке, при этом отказываясь от технологии InFo (Integrated Fan-Out).

Одной из причин, по которой Apple не переходит на 2-нм процесс в 2025 году для iPhone 17, является высокая стоимость выпуска пластин, что делает такой шаг более вероятным для некоторых моделей iPhone 18. Как сообщает инсайдер, A20 и A20 Pro, появляющиеся через два года, не только будут основаны на 2-нм технологии TSMC, но и получат новый WMCM — многокристальный модуль на уровне пластины, а также обновленную оперативную память на 12 ГБ.

Современные модели A18 и A18 Pro используют технологию InFo от TSMC, которая обеспечивает возможность интеграции различных компонентов в одном корпусе. В центре внимания находится упаковка с единственным кристаллом, где память обычно соединяется с основным SoC, а DRAM располагается над или рядом с процессорными ядрами и графическими процессорами. Такой метод способствует уменьшению габаритов, одновременно увеличивая производительность.

Согласно информации от MacRumors, WMCM позволяют объединить несколько чипов в одну оболочку. Это дает возможность создать более сложные чипсеты, включающие такие элементы, как CPU, GPU, DRAM, нейронный процессор и другие, которые будут интегрированы в одном корпусе. Apple может предпочесть такой подход за счет большей гибкости в расположении различных чипов.

Например, с технологией WMCM производитель может выбирать ориентацию чипов — вертикально или горизонтально. Эта упаковка может также способствовать масштабу производительности в зависимости от категорий устройств. Компания может разрабатывать M6 на основе 2-нм технологий, используя преимущества WMCM для создания более мощных версий, таких как M6 Ultra. Однако, стоит отметить, что данная информация основана на слухах.