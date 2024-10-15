Инсайдеры раскрыли дизайн защитных накладок для новых iPhone, на которых предусмотрены вырезы для переключателя.





Текущий iPhone SE 3 от Apple сохраняет дизайн, который был анонсирован почти десять лет назад и похоже, компания готовится к его замене на более современный вариант. Ранее сообщалось, что iPhone SE 4 получит внешний вид схожий с iPhone 14, что подразумевает уменьшенную выемку и переход на OLED-дисплей вместо LCD. На новом изображении корпуса iPhone SE 4 видно, что имеются некоторые аппаратные изменения.

Apple убрала переключатель отключения звука со всех моделей iPhone, начиная с iPhone 15 Pro и новее и iPhone SE 4, как утверждалось, также получил такую модификацию. Тем не менее, исходя из нового изображения корпуса iPhone SE 4, можно предположить, что у устройства все равно может сохраниться переключатель Mute Switch. Если эта информация правильная, то iPhone SE 4 может стать единственной моделью Apple с переключателем отключения звука, поскольку остальные устройства уже отказались от него.



Снимок был представлен инсайдером на платформе X и он демонстрирует, чего можно ожидать от дизайна iPhone SE 4 и его обновлений. Остальные сведения в основном соответствуют ранее появившимся слухам и отчетам, а также еще предстоит выяснить будут ли какие-либо изменения в функциях устройства.

При внимательном взгляде на утекшее изображение накладки iPhone SE 4 можно заметить вырез для переключателя режима расположенный выше кнопок регулировки громкости. Ранее было замечено, что производители чехлов часто закрывают кнопки, включая кнопки громкости и питания. Этот же принцип был использован в кнопке действия на моделях iPhone 15 Pro и более новых устройствах. Однако, стоит помнить, что это всего лишь утечки от производителей чехлов и финальный дизайн может существенно отличаться.

Также по последним данным, iPhone SE 4 сможет поддерживать функции Apple Intelligence, что указывает на использование чипа A18 с минимум 8 ГБ оперативной памяти.