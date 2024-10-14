На предприятии одного из поставщиков комплектующих возник пожар. Поставки необходимых компонентов заморожены, что отразилось и на автопроизводителе

Компания Zeekr была вынуждена временно остановить сборку своего популярного электромобиля 7X из-за нестабильности поставок компонентов. Как сообщает Cnevpost, причиной этого стали проблемы, вызванные пожаром на заводе одного из поставщиков.

В Zeekr уточнили, что этот завод не принадлежит компании, а является собственностью третьей стороны, и они уже оказали помощь в восстановлении его работы. Производство электрических автомобилей было возобновлено, однако информация о том, как долго оно было приостановлено, не была раскрыта. Также не сообщается, что именно стало причиной пожара.

Издание указывает на то, что возможная приостановка может негативно сказаться на скорости доставки 7X клиентам и, как следствие, на продажах электромобилей в Китае. По состоянию на 7 октября, количество одобренных заказов на Zeekr 7X превысило 20 тысяч единиц.

В сентябре компания смогла передать 21 333 автомобиля, установив новый рекорд. Планы на 2024 год предусматривают выпуск 230 тысяч машин, что в два раза больше, чем в 2023 году.

Zeekr 7X, который был представлен в конце летнего сезона, стал первым семейным электрокроссовером в ассортименте бренда. Он предлагается с моторами мощностью 421 и 646 лошадиных сил и способен проехать до 780 километров без подзарядки. Поставки модели Zeekr X начались 21 сентября.