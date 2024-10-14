По его мнению, все рассуждения на эту тему являются «абсурдом»

Лекун является одним из специалистов в области, кто считает, что опасения по поводу возможного конца света из-за ИИ преувеличены. В прошлом году он охарактеризовал предостережения о том, что данная технология угрожает человечеству, как «абсурдные» и повторил свои взгляды в интервью журналу Wall Street Journal на прошлой неделе.

«Извините за выражение, но это полная ерунда», — заявил он изданию, отвечая на вопрос о том, может ли ИИ стать настолько умным, чтобы представлять опасность для людей.

В отличие от других экспертов, которые полагают, что искусственный интеллект общего назначения станет следующим этапом в развитии генеративного ИИ, Лекун настаивает на том, что современные модели не приведут к созданию системы, которая могла бы соответствовать или превосходить человеческий интеллект по множеству когнитивных задач.

Профессор Нью-Йоркского университета отметил, что большие языковые модели, такие как ChatGPT и Grok, не отличаются устойчивой памятью, логическим мышлением, планированием и пониманием окружающего мира.

Некоторые видные личности в сфере технологий утверждают, что мир движется к созданию ИИОН с большой скоростью. Дженсен Хуанг из Nvidia предсказывает, что это произойдет в течение следующих пяти лет. В свою очередь, Сэм Альтман, глава OpenAI, считает, что мы находимся на пороге «будущего», когда ИИОН станет реальностью. Тем не менее, Альтман также отмечает, что сверхразум — интеллект, значительно превосходящий человеческий, может возникнуть уже достаточно скоро.



