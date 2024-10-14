Данная имеет 20-фазную систему питания и поддерживает память со скоростью до 8667 МТ/с

Материнская плата Z890 Boomstar от GALAX предлагается в двух цветах: белом и черном. Это позволяет выбрать подходящий вариант для различных стилей оформления компьютерных систем. Плата комплектуется съемным и настраиваемым набором ARGB, который дает возможность регулировать освещение в соответствии с личными предпочтениями. RGB-подсветка украшает панели ввода-вывода и чипсет.

Материнская плата Z890 Boomstar оборудована 8-слойной печатной платой и интегрированными крупными полноразмерными радиаторами. Она обладает VRM-системой с 18+1+1 фазами питания и DrMOS на 90А, что гарантирует стабильную работу при разгоне процессоров Intel Core Ultra 200. В верхнем левом углу расположены два 8-контактных разъема EPS, а в верхнем правом – порты для вентиляторов и кулеров.

Среди исполнений Z890 она сопоставима с материнскими платами Z890 среднего уровня других брендов. Плата предлагает современные функции подключения, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Благодаря четырем DIMM-слотам она поддерживает частоту памяти до 8667 МТ/с и технологию Intel XMP. В области хранения Z890 включает пять разъемов M.2 с поддержкой PCI-E 5.0 для основного M.2 слота, а также четыре угловых порта SATA для удобного подключения HDD.

Материнская плата Z890 предлагает три слота PCI-E x16, каждый из которых дополнительно усилен стальной броней, что обеспечивает повышенную прочность при установке массивных графических процессоров. Для диагностики проблем на плате предусмотрен читатель кодов ошибок, расположенный в нижней части, а также светодиоды для отладки в верхней секции, что значительно упрощает процесс поиска неисправностей. Кроме того, кнопка питания находится внизу, что обеспечивает легкий доступ.

Стоимость данной материнской платы еще не объявлена, но старт ее поставок запланирован на 24 октября, параллельно с другими моделями Z890 от соперничающих производителей.