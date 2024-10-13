Компания окончательно закрыла проект автономного автомобиля Project Titan

Apple завершает все свои усилия, связанные с проектом автономного автомобиля, включая аннулирование разрешений на тестирование беспилотников, которые она удерживала с 2017 года.

После расформирования команды Apple Car и переключения своих ресурсов на другие области бизнеса, компания подала в Калифорнийский департамент автомобилей (DMV) запрос на отмену разрешения на тестирование своей системы автономного вождения. Каждый производитель автомобилей, стремящийся предложить усовершенствованные функции помощи водителю, обязан пройти строжайшие тестовые процедуры, предусмотренные DMV для получения разрешений на испытания беспилотных автомобилей.

Apple начала свои разработки в области электромобилей под названием Project Titan около семи лет назад. В рамках этого проекта у компании были автомобили, которые тестировали функции автономного вождения, и она также сотрудничала с несколькими традиционными автопроизводителями, включая Hyundai, а также с Foxconn, основным производителем iPhone, который проявлял интерес к возможному производству автомобилей для Apple.

Тем не менее, после инвестирования около 10 миллиардов долларов в этот проект, компания осознала, что ее усилия не так конкурентоспособны, как планировалось. В результате Apple приняла решение свернуть активные разработки, распустив команду и перераспределив ее участников по отделам, занимающимся робототехникой, искусственным интеллектом и другим смежным направлениям.